TESK'ten "kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılsın" talebi

02.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:20

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, özellikle deprem bölgesinde yaşayanların can güvenliği için kentsel dönüşümde güçlendirme ve yenileme çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirterek, "Kentsel dönüşüme can güvenliği gözüyle bakmalı ve insan hayatını ön planda tutmalıyız." ifadesini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremlere işaret ederek, daha büyük felaketler yaşanmadan hızla önlem alınmasını istedi.

Türkiye'de acil ve öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut bulunduğunun altını çizen Palandöken, bu konutların 1,5 milyonunun 5 yıl içerisinde dönüştürülmesinin planlandığını aktardı.

Palandöken, şehir planlaması yapılırken deprem gerçeğinin unutmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm planlarını hayata geçirmek için acele etmeliyiz. Kentsel dönüşüme can güvenliği gözüyle bakmalı ve insan hayatını ön planda tutmalıyız. Özellikle deprem bölgesinde yaşayanların can güvenliği için kentsel dönüşümde güçlendirme ve yenileme çalışmalarının hızlandırılması gerek."

Kentsel dönüşüme rant gözüyle bakılmamasının önemine dikkati çeken Palandöken, "Özellikle birinci derecede deprem bölgesi olan yerlerin kentsel dönüşümüne öncelik verilmeli. Bunun yanı sıra güçlendirme ve yenileme planları ile bazı yapılar da yıkılmadan depreme dayanıklı hale getirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA