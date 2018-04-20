TESK'ten "İş Sağlığı ve Güvenliği" Önerileri

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunca (TESK) iş sağlığı ve güvenliği konusunda hazırlanan görüş, öneri ve talepler Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na iletildi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, iş sağlığı ve güvenliğinde yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerini rapor halinde komisyona verdiklerini belirtti.

Raporda ifade ettikleri hususlara değinen Palandöken, "İlk yardımcı eğitimleri yalnızca il merkezlerinde veriliyor. Bu eğitimler ilçe ve beldeleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmalı. Eğitimler ücretsiz verilmeli ya da kursiyerlerden talep edilen ücret makul seviyeye çekilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10'dan az çalışanı bulunan iş yerlerinde, çalışan başına verilen aylık desteklerin piyasa şartlarına göre yükseltilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Esnaf ve sanatkarın İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndaki yükümlülüklere uymamaları halinde uygulanacak idari para cezaları çok yüksek tutarlı olduğu için caydırıcı olmaktan ziyade esnafın ticari faaliyetine son verecek düzeyde yüksektir. Öngörülen ceza tutarları, esnafın işletme büyüklüğü ve çalışan sayılarıyla orantılı olmalı." ifadesini kullandı.

Kurs bitirme, kalfalık ve TESK ustalık belgesine sahip esnaf ve sanatkarın, eğitimini aldıkları ve icra ettikleri meslekleri "Mesleki Yeterlilik Belgesi"ne sahip olmamaları nedeniyle yapamadıklarına dikkati çeken Palandöken, yeniden belgelendirme sürecinden kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesi için daha önce alınan belgelerin geçerli sayılması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, kendi nam ve hesabına tek başına çalışan iş yerleri sahiplerinin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndan muaf olmasına rağmen çırak ve stajyer çalıştırması durumunda kanunun öngördüğü diğer yükümlülükleri yerine getirmek zorunda kaldığına işaret ederek, esnaf ve sanatkarlara devlet desteği verilmesini ya da bu iş yerlerinin kapsam dışında tutulmasını istedi.

Esnaf ve sanatkarların elektrik tesisatıyla ilgili periyodik kontrolleri yapabilmelerine imkan sağlanması gerektiğini belirten Palandöken, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen, İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi esnaf ve sanatkarlarımıza ek bir maliyet getirmemeli." değerlendirmesinde bulundu.