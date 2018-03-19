TESK'ten Hatay Esnafı İçin Destek Çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla Hatay'da 6 ilçenin prim ve vergi taksitlerinin ertelenmesi kararının, ilin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu kararıyla Hatay'da 6 ilçede sosyal güvenlik primi ve vergi taksitlerinin, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla ertelendiğini anımsattı.

Esnafın bu kararla bir nebze rahat ettiğini ancak 6 ilçeyle alışveriş halinde bulunan diğer ilçelerin de ekonomik sıkıntıdan etkilendiğine dikkati çeken Palandöken, 6 ilçeye ilişkin erteleme kararının, Hatay'ın tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini bildirdi.

"İş yeri açandan 2 yıl vergi alınmasın"

Palandöken, Hatay'daki vergi mükelleflerinin KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu desteğiyle bankalardan kullandığı faizsiz kredilerin ödemesinin nisanda başlayacağına işaret ederek, şu taleplerde bulundu:

"Ödeme başlangıcı 1 yıl ertelenerek 2019'un Nisan ayına alınmalı. Bugüne kadar Hatay'da kredi kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredilerin anapara toplamı 680 milyon lira, faizleri ise 110 milyon lira. Bu kredilerin sadece anaparalarının vade tarihinde ödenmesi sağlanarak faizler silinmeli. Yine aynı kooperatiflerce esnafa verilecek kredi üst limiti 200 bin liradan 250 bin liraya, ödeme vadesi ise 5 yıldan 7 yıla yükseltilmeli. Yeni iş yeri açanlardan 2 yıl vergi alınmamalı ve 30 bin liraya kadar faizsiz kredi verilmeli. Bir yıl süreyle Hatay esnafının primleri ve 2017 yılının 2018'de tahakkuk edecek vergilerinin yüzde 50'sinin ödenmesi, esnafı rahatlatır. Kamu alacaklarıyla ilgili banka hesaplarına bloke konulması ve araçların bağlanması belirli bir süre durdurulmalı."

Hatay esnafının uçakla ulaşım konusunda da destek beklediğini aktaran Palandöken, "Ticaretle uğraşan esnafımız Ankara'ya Anadolujet ile giderken, günde tek sefer olması sıkıntı yaratıyor. Sadece iki gün 2 sefer olan uçuşlar, haftanın 7 gününe 2 sefer olacak şekilde düzenlenmeli." ifadesini kullandı.