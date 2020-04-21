TESK'ten gıdada bireysel kartlara taksit talebi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, koronavirüs salgını nedeniyle gıda alışverişlerinde bireysel kartlara da geçici süreliğine taksit imkanı sağlanmasını istedi.
21.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:33
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, koronavirüs salgını nedeniyle gıda alışverişlerinde bireysel kartlara da geçici süreliğine taksit imkanı sağlanmasını istedi.
Kaynak: Dunya.com