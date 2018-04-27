TESK'ten Gıda İsrafını Önleme Çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda israfının önlenmesine yönelik, "Ülkemizde her gün 5 milyona yakın ekmek ve her yıl 18 milyon tonu aşkın sebze ve meyve çöpe gidiyor. İsrafı önlemek için yeni bir seferberlik ilan edilmeli." çağrısında bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamayla, gıda israfının boyutlarına dikkati çekti.

Türkiye'de yılda milyarlarca liralık gıda israfı yapıldığını belirten Palandöken, her gün 5 milyona yakın ekmek ve her yıl 18 milyon tonu aşkın sebze ve meyvenin çöpe gittiğini aktardı.

Palandöken, ekmek israfını önlemek için yeni bir seferberlik ilan edilmesini talep ederek, "İsraf edilen ekmeğin parasıyla ülkemizde her yıl 60 hastane ve 120 okul yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan tüm çalışmalara ve alınan önlemlere rağmen gıda israfında istenilen düzeyde iyileşmenin görülemediğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Tonlarca yaş sebze ve meyve üretim ve tüketim aşamasında çöpe gidiyor. İsraf edilen gıdanın maliyeti, üreticinin, satıcının ve tüketicinin cebinden çıkıyor. Gıda israfını üretim ve tüketim aşamasında önlemek için herkese büyük görev düşüyor. Okul sıralarından başlayarak çocuklarımıza israftan kaçınmalarını ve tasarrufu en iyi şekilde öğretmeliyiz. Herkesin yiyebileceği kadar gıda ürünü satın alması gerektiğini etkili kamu spotları ile vatandaşlara anlatmalıyız. Gıda israfının önüne geçmek için yılda bir kez düzenlenen kampanyalar maalesef yeterli bilinç oluşturmuyor. Ülkemizde yürütülen israfla mücadele çalışmalarına toplumun tüm kesimleri ortaklaşa destek vermeliyiz."