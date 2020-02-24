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TESK'ten "esnafın sigorta prim yükü hafifletilsin" talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarların ödediği sigorta prim tutarları her yıl asgari ücrete bağlı olarak artıyor, bu yükün hafifletilmesi gerekiyor.

24.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:44
TESK'ten

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi , "Esnaf ve sanatkarların ödediği tutarları her yıl asgari ücrete bağlı olarak artıyor, bu yükün hafifletilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarlara sağlanacak kolaylığın ekonomiye doğrudan yansıyacağına dikkati çekti.

Esnafın her yıl, önemli oranlarda sigorta primi ödediğini belirten Palandöken, "Kira veren, stopaj ödeyen ve işçinin maaşını veren esnafımıza bu yükler ağır geliyor. Esnaf ve sanatkarların ödediği sigorta prim tutarlarının her yıl asgari ücrete bağlı olarak artıyor, bu yükün hafifletilmesi gerekiyor. Prim yükünü hafifletmek için yüzde 5'lik Hazine teşviki artırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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