TESK'ten esnafa "yeni teknoloji" uyarısı

29.08.2019 12:52

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gelişen teknolojiye adapte olmadan başarının yakalanamayacağını belirterek, "Esnaf ve sanatkarlarımız bu yeni teknolojilerden nasibini almalı ki ayakta kalabilsin." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarın yeni teknolojik gelişmelerden geri kalmaması gerektiğini bildirdi.

Gelişen teknolojiye adapte olmadan başarının yakalanamayacağını vurgulayan Palandöken, "Artık mağazaya gitmeye gerek kalmadan her şeyi temin edebiliyorsunuz. Esnaf ve sanatkarlarımız bu teknolojilerden nasibini almalı ki ayakta kalabilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yeni teknolojilere karşı direnilemeyeceğine dikkati çekerek, artık esnaflığın, ticaretin ve müşterinin dijital ortamda olduğunu belirtti.

Geleneksel yöntemlerle artık iş yapmanın mümkün olmadığının altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Artık kimse şehir ekmeğini köy ekmeğinin içine koyup katık yapmıyor. İnternetten hemen günü birlik evinize taze çiçek geliyor. Soyulmuş patatesi, hazır salatayı bile sipariş edebiliyorsunuz. Bunlar belki şimdilik mega kentlerde görülse de kısa zaman sonra ilçe ve köylerde de geçerli olacak. Esnaf ve sanatkar camiası olarak bunlardan geri kalmamalıyız. Yenilikçiliği talep ederek iyi organize olmalıyız. Çalışma düzeninde verimliliği ve tasarrufu ön plana çıkarmak için en pratik yolu tercih etmeliyiz."

Kaynak: AA