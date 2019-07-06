TESK'ten esnafa kredi talebi

TESK Genel Başkanı Palandöken, ekonomik dalgalanmalardan en olumsuz etkilenen kesimin esnaf olduğunu belirterek, "Bu olumsuz etkiyi en aza indirmek için diğer kesimlere olduğu gibi esnafa da can suyu kredisi verilmeli." dedi.

TESK'ten esnafa kredi talebi

TESK Genel Başkanı Palandöken, ekonomik dalgalanmalardan en olumsuz etkilenen kesimin esnaf olduğunu belirterek, "Bu olumsuz etkiyi en aza indirmek için diğer kesimlere olduğu gibi esnafa da can suyu kredisi verilmeli." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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