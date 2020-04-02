TESK'ten esnafa "kısa çalışma ödeneğine müracaat edin" çağrısı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnafa, kısa çalışma ödeneğinden faydalanması çağrısında bulundu.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnafa, kısa çalışma ödeneğinden faydalanması çağrısında bulundu.
Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde kısa çalışma ödeneğinin esnafa nefes aldıracağını belirterek, "Esnaf kısa çalışma ödeneği için müracaat etmeli." ifadesini kullandı.
Kovid-19 nedeniyle ekonomik açıdan en çok mağdur olan kesimin esnaf ve sanatkarlar ile işçiler olduğunu aktaran Palandöken, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda faaliyetlerine ara veren ya da durduran esnaf ve sanatkarlarımız ile yanında çalıştırdıkları işçiler 3 ay süreyle kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir. Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm çalışma hayatına nefes aldıracak olan kısa çalışma uygulaması, yalnızca 1 kişinin faaliyet gösterdiği iş yerleri için de geçerli."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA