TESK'ten esnafa kısa çalışma ödeneği çağrısı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnafa, kısa çalışma ödeneğinden faydalanması çağrısında bulundu.
02.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:59
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnafa, kısa çalışma ödeneğinden faydalanması çağrısında bulundu.
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Kaynak: Dunya.com