TESK'ten, emeklilikte yaşı bekleyen esnaf ve sanatkarlar için sağlık hizmeti talebi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilik için sigortalı olma koşulunu sağlayan ve prim gün sayısını doldurarak yaşı bekleyen esnaf ve sanatkara sağlık hizmetinden faydalanma imkanı verilmesini talep etti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilik için sigortalı olma koşulunu sağlayan ve prim gün sayısını doldurarak yaşı bekleyen esnaf ve sanatkara sağlık hizmetinden faydalanma imkanı verilmesini talep etti.
Palandöken, yaptığı açıklamada, başta esnaf ve sanatkar olmak üzere emeklilik için yaş haddini bekleyen çok sayıda kişi ve ailelerinin mağdur edilmemesi gerektiğini bildirdi.
Emeklilikte yaşı bekleyen ve çalışmayanların sağlık hizmetinden faydalanamadığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:
"Emekli olmak için sigortalılık süresini dolduran ve prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirip yaş haddinden bekleyenler sağlık hizmetinden faydalanamıyor. Bu yüzden çok sayıda esnafımız ile aileleri mağduriyet yaşıyor. Başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere emekli olma koşullarını sağlayan ancak yaşa takılanların sağlık hizmetinden faydalanabilmesinin önü açılmalıdır. Emeklilikte sosyal devlet ilkesi esas alınarak, devlet baba evladına sahip çıkmalıdır. Emeklilikte yaşı beklerken çalışmayanlardan sağlık primi alınmamalı, onların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmeleri sağlanmalıdır. Yaşı beklerken çalışanlardan ise sağlık primi alınmalıdır. Öte yandan esnaf ve sanatkarlarımıza sadece yatarak tedavilerinde değil, rapora dayanan hastalık ve ayakta tedavilerinde de geçici iş göremezlik ödeneği verilmelidir."
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AA / Göksel Yıldırım - Son Dakika Haberleri