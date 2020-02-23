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TESK'ten 'Emekli promosyonları güncellensin' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilerin aldığı banka promosyonlarının ekonomik şartlara uygun olarak güncellenmesi gerektiğini bildirdi.

23.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:48
TESK'ten 'Emekli promosyonları güncellensin' talebi

Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı , emeklilerin aldığı banka promosyonlarının ekonomik şartlara uygun olarak güncellenmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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