TESK'ten 'Emekli promosyonları güncellensin' talebi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilerin aldığı banka promosyonlarının ekonomik şartlara uygun olarak güncellenmesi gerektiğini bildirdi.
23.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:48
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilerin aldığı banka promosyonlarının ekonomik şartlara uygun olarak güncellenmesi gerektiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com