TESK'ten 'Dolar' Uyarısı

Birçok kişinin kur artışını fırsata çevirmeye çalıştığını belirten TESK Başkanı Palandöken, "Girdi maliyetinin bütün kalemleri TL olan bazı işletmeciler satış fiyatlarını dolar ve euro bazında belirliyor, etiketlere döviz zammı yansıtıyor.

TESK'ten 'Dolar' Uyarısı

Birçok kişinin kur artışını fırsata çevirmeye çalıştığını belirten TESK Başkanı Palandöken, "Girdi maliyetinin bütün kalemleri TL olan bazı işletmeciler satış fiyatlarını dolar ve euro bazında belirliyor, etiketlere döviz zammı yansıtıyor. Bu tür fırsatçıların önüne geçilmeli" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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