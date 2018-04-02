TESK'ten "Coğrafi İşaretli Ürün" Çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, coğrafi işaretli ürünlerin artmasının yerel ekonomiyi ve turizmi de canlandıracağını belirterek, "Reklam ve tanıtımla coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmalıyız." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'de 315 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu, 415 ürün için de başvuru yapıldığını bildirdi.

Coğrafi işaret alabilecek 2 bin 500 ürün olduğuna işaret eden Palandöken, Türkiye'de üretildiği bölgeye ait özellikler taşıyan ve markalaşabilecek çok fazla ürün bulunduğunu vurguladı.

Palandöken, Şanlıurfa'nın coğrafi işaret sayısında şampiyon olduğuna dikkati çekerek, "Her ilimiz coğrafi işaret sayısını artırmaya yönelik girişimlerde bulunmalı. Ülkemize uluslararası düzeyde katma değer sağlayacak yöresel ürünlerin en çok tanıtıma ve reklama ihtiyacı var. Coğrafi işaretli ürün sayısının artması, yerel ekonomiyi de turizmi de canlandırır." değerlendirmesinde bulundu.

Turizmde hedeflenen turist sayısına ve gelire ulaşmada tescilli ürünlerin önemli olduğunu aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaret alan yerel ürün hem kendi bölgesinin ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlar. Öyle ki tescilli ürün eşdeğerine kıyasla iki kat daha pahalıya satılıyor. O ürünü görmek, tatmak, satın almak isteyen birçok turistin ilgisi o bölgeye çekilmiş oluyor. Bu yılki 36 milyon yabancı turistten 34 milyar dolar gelir hedefine ulaşmada bu ürünlerin yaygınlaşması büyük rol oynar. Bu sebeple teşvik ve destekler artmalı. Reklam ve tanıtımla coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmalıyız."