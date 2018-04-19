TESK'ten Çevre Dostu Araç Kullanımına Destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hibrit ve elektrikle çalışan, çevre dostu araçların kullanımını artırmak için vergi indirimlerinin sağlanması ve teşviklerin artırılması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, benzin fiyatlarındaki artış nedeniyle son yıllarda eğilimin dizel araçlara yöneldiğini belirtti.

Türkiye'de son 10 yılda benzinli araçlarda yüzde 11 azalış gerçekleştiğine işaret eden Palandöken, "Ülkemizdeki dizel araç sayısı son 10 yılda yüzde 356 arttı. Bununla birlikte aynı dönemde araç sayısında yüzde 78, LPG'li araç sayısında yüzde 109'luk artış oldu." ifadesini kullandı.

Palandöken, Türkiye'de dizel otomobil tercih edilirken, Avrupa'da benzinli araca yönelim olduğuna dikkati çekti. Avrupa'da dizel otomobil satışlarında son 10 yılda yüzde 7 gerileme olduğunu vurgulayan Palandöken, Türkiye'de benzin fiyatlarındaki artışın hibrit, elektrikli ve LPG'li araçların yaygınlaşmasına sebep olduğunu bildirdi. Palandöken, "Hibrit otomobil araç satışı, geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre bin 10 adetten 4 bin 507'ye çıktı. Elektrikli araç satışında da artış oldu. Çevre dostu bu araçların kullanımını artırmak için vergi indirimlerinin sağlanması ve teşviklerin artması lazım." değerlendirmesinde bulundu.