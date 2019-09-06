TESK'ten ÇEBSİS uygulamasına destek

06.09.2019 10:14

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Elektronik Çek ve Bono Sistemi (ÇEBSİS) uygulamasının yürürlüğe girmesiyle piyasalara güven geleceğini ve adliyelerin iş yükünün azalacağını bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ÇEBSİS uygulamasının 1 Ocak 2020'de yürürlüğe gireceğini anımsattı.

Uygulamayla tıpkı internet bankacılığı gibi çek ve bonoların da internet üzerinden düzenlenmesi ve tahsil edilebilmesi için altyapı kurulacağını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu sistemin asıl amacı sahte çeklerin önüne geçmek. Çoğu zaman sahte çekler ancak bankaya tahsil etmek üzere ibraz edildiğinde bankalarca tespit edilebiliyor. Bu sahteciliği aşmak amacıyla internet üzerinden düzenlenecek elektronik çeklerde fiziki olarak bir çek olmayacak. İnternet ortamında çeki düzenleyenin ve kime verildiğinin bilgileri yüklenecek. Tıpkı fiziki olanlardaki gibi yine internet üzerinde çekler ciro edilebilecek. Çeki elinde bulunduranlar, tüm ciro işlemlerini internet ortamında görebilecek."

Palandöken, önceki uygulamada fiziki çek düzenlendiğinde burada yazılı tutarın, tahsil için bankaya verilinceye kadar çek sahibinin bankası tarafından bilinmediğine dikkati çekerek, sermayesi 5 bin lira olan bir işletme sahibinin 5 milyon lira çek düzenleyebildiğini vurguladı.

ÇEBSİS uygulamasıyla çek sahibinin bankadaki limitleri doğrultusunda bir üst sınır getirilebildiğini aktaran Palandöken, "Aksi halde bankalara çek tutarlarıyla ilgili sorumluluk yüklenebilir. İnternet bankacılığı ülkemizde son yıllarda hızla artan bir uygulama. Daha güvenli olması halinde elektronik çek sistemi çok uygulanan bir yöntem haline gelebilir. ÇEBSİS uygulamasının yürürlüğe girmesiyle piyasalara güven gelecek ve adliyelerin iş yükü azalacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA