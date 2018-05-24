TESK'ten Birliklere Yapılandırma Uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konfederasyona bağlı odalardaki üyelerin, geçmiş dönemlere ait ve munzam aidat borçlarını gecikme cezası olmaksızın 31 Temmuz'a kadar yeniden yapılandırabileceklerini belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, TESK'e bağlı esnaf ve sanatkarlar odaları birliği üyelerine, borçlarının yeniden yapılandırılması için imkan sağlandığını bildirdi.

Söz konusu odalara bağlı üyelerin, geçmiş dönemlere ait ve munzam aidat borçlarını gecikme cezası olmaksızın 31 Temmuz'a kadar yeniden yapılandırabileceklerinin altını çizen Palandöken, "Yapılandırmadan faydalanmak isteyen tüm üyelerimiz bu fırsatı kaçırmamalı. Yeniden yapılandırma, aidat borçlarını ödeyemeyen esnafımız için kaçırılmayacak bir fırsat. Bu fırsatı tüm üyelerimiz zaman kaybetmeden değerlendirmelidir." ifadesini kullandı.

Palandöken, konuyla ilişkin 82 birliğe genelge gönderdiklerini ve tüm üyelerin yapılandırmadan haberdar olmasının sağlandığını aktardı.