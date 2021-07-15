TESK'ten anlamlı bayrak dağıtımı
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TESK'ten anlamlı bayrak dağıtımı

TESK'ten anlamlı bayrak dağıtımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türk bayrağı dağıttı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türk bayrağı dağıttı.

TESK, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 5 yıldır devam eden Türk bayrağı dağıtımını bu sene de gerçekleştirdi. TESK Genel Merkezi önünde yapılan bayrak dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bayrak dağıtım etkinliğine katılan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde, bu önemli günün hatırlanması için bayrak dağıtma etkinliğimize 5 yıldır olduğu gibi bu sene de devam ediyoruz. Bugün de yüz binlerce vatandaşın ellerinde bayrağı taşınması, 81 ilde milyonlarca esnafımızla beraber bayrak dağıtmamız bir gelenek haline geldi. Bundan sonraki süreçte de demokrasiye karşı darbenin olmayacağı inancı ile Türk bayrağının dalgalanacağı inancıyla bu etkinliği yapıyoruz. Bu arada o gün tankların, araçların önüne geçen ve hayatını kaybeden şehitlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşların büyük bir çoğunluğu da esnaf ve zanaatkardı. O gece demokrasiye vurulan darbeye karşı çıkan esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı kutluyorum" dedi. - ANKARA

TESK'ten anlamlı bayrak dağıtımı
TESK'ten anlamlı bayrak dağıtımı
TESK'ten anlamlı bayrak dağıtımı
TESK'ten anlamlı bayrak dağıtımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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