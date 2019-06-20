TESK'ten "alternatif turizm" çağrısı

TESK Genel Başkanı Palandöken, Türkiye'nin alternatif turizm alanlarına yoğunlaşması gerektiğini belirterek, "Turizm gelirlerimizi artırmak ve nitelikli turistin gelmesini sağlamak için sağlık, gastronomi, kongre, kültür ve kış turizmi gibi alternatif turizm alanlarına yoğunlaşmalıyız." dedi.

TESK'ten

TESK Genel Başkanı Palandöken, Türkiye'nin alternatif turizm alanlarına yoğunlaşması gerektiğini belirterek, "Turizm gelirlerimizi artırmak ve nitelikli turistin gelmesini sağlamak için sağlık, gastronomi, kongre, kültür ve kış turizmi gibi alternatif turizm alanlarına yoğunlaşmalıyız." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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