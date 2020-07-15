TESK'ten 51 şehit esnaf için 51 bin Türk bayrağı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 51 esnaf için vatandaşlara 51 bin Türk bayrağı dağıttı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 51 esnaf için vatandaşlara 51 bin Türk bayrağı dağıttı.

TESK, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla darbe girişiminde şehit olan 51 esnaf için 51 bin Türk bayrağı dağıttı. TESK Genel Merkezinden sokağa çıkan TESK yetkilileri, esnaflara, yoldan geçen sürücülere ve vatandaşlara Türk bayrağı verdi.

Öte yandan TESK, kurumsal dergisi "Vitrin"in yeni sayısını da 15 Temmuz Özel Sayısı olarak hazırladı. 10 bin adet basılan 15 Temmuz özel sayısının kapağında şehit düşen esnafların fotoğraflarına yer verildi ve "15 Temmuz esnaf şehitlerimizi unutmadık" ifadesi kullanıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA