TESK, salgın döneminde çalışamayan şoför esnafının araçları için sigorta ve muayene ücreti muafiyeti istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çalışamayan şoför esnafının araçları için zorunlu trafik sigortası ve araç muayene ücreti muafiyeti talep etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çalışamayan şoför esnafının araçları için zorunlu trafik sigortası ve araç muayene ücreti muafiyeti talep etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, söz konusu kesime bu dönemde kolaylık sağlanması çağrısında bulundu.

Esnafın araçları için zorunlu trafik sigortası ve araç muayene ücreti muafiyeti isteyen Palandöken, "Başta okul servisleri olmak üzere sabit giderlerini ödeyemeyen araçlara herhangi bir yaptırım uygulanmamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren tüm esnafın müşteri kapasitesinin azaldığına ve gelirinin düştüğüne dikkati çekerek, şoför esnafının, muayene ücretleri, araç sigortası, vergisi, Bağ-Kur ödemelerini yapmakta güçlük çektiğini belirtti.

Palandöken, "Her yıl yeniden değerlendirme oranında gelen zamla nakit ödenen muayene ücretleriyle zorunlu trafik sigortaları esnafımızın belini büküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur