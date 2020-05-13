TESK: Kovid-19, Ramazan Bayramı'nda şeker satışlarını düşürecek Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önceki bayramlar gibi ziyaretlerin yapılamayacağını belirterek, "Geçtiğimiz yıl iki bayramda 1 milyar lira olan bayram şekeri satış cirosu, bu bayramda fazlasıyla düşecek.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önceki bayramlar gibi ziyaretlerin yapılamayacağını belirterek, "Geçtiğimiz yıl iki bayramda 1 milyar lira olan bayram şekeri satış cirosu, bu bayramda fazlasıyla düşecek." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'de en çok şeker ve çikolatanın Ramazan ve Kurban bayramlarında satıldığını aktardı.

Söz konusu bayramlarda yaklaşık 45 bin ton çikolata ve şeker tüketildiği bilgisini paylaşan Palandöken, şunları kaydetti:

"Normalde satışların yüzde 60'ı Ramazan Bayramı'nda, yüzde 40'ı ise Kurban Bayramı'nda gerçekleştiriliyor. Bu bayram maalesef diğer bayramlar gibi olmayacak. Birçok geleneğimizi, sağlığımızı korumak için gerçekleştiremeyeceğiz. Kovid-19 nedeniyle evlerimizde kaldığımız bu günlerde önceki bayramlar gibi ziyaretler yapamayacağız, çocukların torbalarını bayram şekerleriyle dolduramayacağız. Geçtiğimiz yıl iki bayramda 1 milyar lira olan bayram şekeri satış cirosu, bu bayramda fazlasıyla düşecek."

Kaynak: AA