Haberler » Ekonomi » TESK Kart 2. yılını doldurdu - Ekonomi

TESK Kart 2. yılını doldurdu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2. yılını dolduran TESK Kart'ı aktif kullanan esnaf sayısının 100 bini geçtiğini bildirdi.

08.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:06
TESK Kart 2. yılını doldurdu

Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı , 2. yılını dolduran TESK Kart'ı aktif kullanan esnaf sayısının 100 bini geçtiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, TESK Kart kullanan esnaf sayısının giderek arttığına dikkati çekti.

TESK Kart'ın birçok avantaj sağladığını belirten Palandöken, "TESK Kart aktif kullanıcı sayısı 100 bini geçti. Daha fazla esnafa daha fazla sektörde indirim sağlanması için çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu uygulamayla, esnaflara yönelik operatör, giyim, akaryakıt, kargo, konaklama, yazılım, fastfood, eğitim gibi sektörlerde indirim sağlanıyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler