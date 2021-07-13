TESK ile Azerbaycanlı girişimciler arasında mutabakat imzalandı
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TESK ile Azerbaycanlı girişimciler arasında mutabakat imzalandı

TESK ile Azerbaycanlı girişimciler arasında mutabakat imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Azerbaycan Girişimler Konfederasyonu (ASK) arasında iki ülkenin yatırım ortamını iyileştirilme ve özel sektörün kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan işbirliği mutabakatı telekonferans üzerinden yapılan görüşme ile imzalandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Azerbaycan Girişimler Konfederasyonu (ASK) arasında iki ülkenin yatırım ortamını iyileştirilme ve özel sektörün kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan işbirliği mutabakatı telekonferans üzerinden yapılan görüşme ile imzalandı.

Türkiye'de 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarın çatı kuruluşu olan TESK ile Azerbaycan Cumhuriyeti özel sektörünün çatı kuruluşu olan ASK arasında imzalanan mutabakat ile ortak faaliyetler için işbirliği alanlarının belirlenmesi, ortak projeler geliştirilerek potansiyel fırsatlar belirlenmesi ve her iki ülkenin karşılıklı çıkarına ve deneyimine dayalı ortak eylem planları ile bunların uygulanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmek amacıyla üyeleri arasında işbirliği için ortam hazırlanması planlanıyor.

Tarihten beri süregelen yaşanmışlıklar ve kardeşlik bağları ile Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ticari ilişkilerin çok daha ilerisinde olduğunu belirten TESK Başkanı Palandöken, "Türkiye ve Azerbaycan adına bir millet iki devlet olarak her zaman ve her koşulda birlik olacağımıza olan inancım tamdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi 'Azerbaycan'ın kederini kederimiz, sevincini sevincimiz bildik' düşüncesi her alanda kendi rehberimiz olmuştur. Azerbaycan'ın Hoy şehrinde dünyaya gelen, esnaf ve sanatkarımızın kılavuzu olan Ahi Evran'ın da etkisi ile esnaf kültürü ülkelerimizde benzer şekilde gelişmiştir. İki ülke arasındaki ilişkiler, ticari ilişkilerin çok daha ilerisindedir. Tarihten beri süregelen kardeşlik bağlarımız ve tarihi yaşanmışlıklarımız bu kardeşliği birçok defa ispat etmiştir" ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokol vesilesiyle yapılan iş birliğinin ticari ilişkilere güç katacağını belirten Palandöken, "İki ülke arasındaki öncelikli sektörlerine ilişkin bilgi paylaşımı, ortak iş şebekesinin oluşturulması, yatırım ortamı, fırsatları ve potansiyelleri hakkında bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi, fuar, sergi, seminer vb. etkinlikler hakkında bilgi alışverişi ve bu bilgilerin teşkilatlarımıza duyurulması gibi konular iş birliğimizin önemli adımlarını oluşturacak. Ortak kültürümüz ışığında ortak çalışmalar gerçekleştirerek esnaf ve sanatkarlarımız için daha güzel yarınlar oluşturabiliriz" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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