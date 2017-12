TESK Genel Başkanı Palandöken: "Zaman Avm Konusunda Bizi Haklı Çıkarttı"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şehir merkezlerine AVM yapılmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, zaman kaybedilmeden cadde mağazacılığına geçilmesi gerektiğini söyledi.



Dip dibe açılan AVM'lerin yalnız esnafa değil artık kendilerine de büyük zarar verdiğini ve geçen zamanın bunu destekler nitelikte kendilerini haklı çıkarttığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Birbirlerine yakın ve sürekli açılan AVM'ler artık birbirlerine rakip olmaya başladılar. İlk günden beri söylüyoruz, AVM'ler şehir dışında olmalı. Artık bizim bu söylediklerimizi AVM'lerde yer alan marka işletme sahipleri de söylüyorlar. Ama geç kalındı. En azından bundan sonrası için tedbir alınmalı ve şehir içine AVM yapılmasının önüne geçilmeli. Bundan sonra yapılması gereken cadde mağazacılığı zaman kaybedilmeden geliştirilmelidir. Artık yan yana kontrolsüz açılan AVM'ler birbirlerine zarar veriyorlar. Bugün sayıları 400'e yaklaşan AVM işletmecilerinin dahi sektörün gidişatını iyi görmemesi bizim ne kadar haklı çıktığımızın kanıtıdır" dedi.



"400'e yakın AVM açılmış"



AVM'lerin hem görsel kirlilik oluşturduğuna hem de kapandığında milli servete zarar verdiğine dikkati çeken Palandöken, "Yılın üçüncü çeyreğinde AVM sayısı 393'e çıktı. Yıl sonunda bu sayının 400 olması bekleniyor. Bu kadar çok AVM yapıyoruz fakat aynı zamanda da kapatıyoruz. AVM'lerin kapladığı alan her yıl yüzde 10 oranında büyüyor ve bugün 12 milyon metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Yan yana ve sık şekilde yapıldıkları için talep azalıyor ve her yıl 250-300 bin metrekaresi atıl alana dönüşüyor. Eylül sonu itibariyle sadece Ankara'da 8 AVM kapandı. Milli serveti bu şekilde har vurup harman savuracak kadar zengin bir ülke değiliz. AVM'ler indirim veya kampanya adı altında dikkat çekici, aldatıcı yollarla tüketim çılgınlığı yapıyor. Şehirlerin tam merkezlerine kurulup görsel kirlilik oluşturuyor. Biz her zaman bunların gelişmiş ülkelerde olduğu gibi şehir merkezinin dışına yapılması gerektiğini savunduk" diye konuştu.



"AVM yerine cadde mağazacılığına yönelinmeli"



Çevresindeki esnafa da zarar veren AVM'ler yerine cadde mağazacılığına yönelinmesi gerektiğini belirten Palandöken, "AVM'ler birbirlerinden ziyade çevre esnafına da zarar veriyor. AVM'nin olduğu çevrede kiralar otomatikman yükseliyor. Yüksek kiralarla başa çıkamayan esnaf dükkan kapatıyor. Cadde mağazacılığına yönelip geliştirilmeli. Zaman bizi haklı çıkarttı, çünkü artık AVM işletmecileri de durumun kötüye gittiğinin farkında. Bu markaların başka AVM'lerde yeni şubeler açma isteği yerine yurt dışına açılmaları sağlanmalı. Bu politika, ihracatın artması, ülkeye döviz girmesi ve ihtiyaçtan fazla AVM'nin açılmasına engel olunması için oldukça önemli. Aynı zamanda açılış kapanış saatlerine de bir düzenleme getirilmeli. Geç saatlere kadar açık olan AVM'ler esnafın kazancını olumsuz etkiliyor" şeklinde konuştu. - ANKARA