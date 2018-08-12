TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yılın İlk 7 Ayında 47 Bin 85 Esnaf İşletmesi Açıldı"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılın ilk 7 ayında esnaf ve sanatkar sayısının 43 bin 163 artarak, 1 milyon 730 bin 696 olduğunu belirtti.

Temmuz sonu itibariyle esnaf ve sanatkar sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 43 bin 163 artış gösterdiğini kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre, esnaf ve sanatkar sayısı bir önceki aya göre 205 azalırken, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 43 bin 163 artarak 1 milyon 730 bin 696 oldu" dedi.

"1 milyon 862 bin 711 esnaf ve sanatkar işletmesi var"

Esnaf ve sanatkarlara ait işletme sayısının 1 milyon 862 bin 711 olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılın ilk 7 ayında esnaf ve sanatkar işletme sayısı geçen aya göre 280 azalırken, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 47 bin 85 arttı. En fazla iş yeri açılışı ve kapanışı büyük şehirlerde gerçekleşti. En fazla esnaf sanatkar işletmesi açılan iller, 15 bin 584 ile İstanbul, 8 bin 877 ile İzmir, 7 bin 717 ile Ankara, 7 bin 475 ile Antalya ve 5 bin 785 ile Bursa oldu. En az iş yeri kapanışı gerçekleşen iller ise 127 ile Ardahan oldu. Ocak ve Temmuz ayı arasındaki dönemde en çok tercih edilen meslek kolları; 14 bin 176 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği, 12 bin 567 ile lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri, 8 bin 38 ile kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, 6 bin 483 ile şehirlerarası yük taşımacılığı, 6 bin 41 ile servis aracı işletmeciliği olarak kayıtlarımıza geçti" diye konuştu.

"Muğla esnaf sayısındaki birinciliğini koruyor"

Nüfus yoğunluğuna göre en fazla esnaf ve sanatkarın olduğu Muğla'nın yine birinciliğini koruduğunu belirten Palandöken, "Esnaf ve sanatkar sayısının nüfusa göre dağılımına bakıldığında en fazla esnaf ve sanatkar 37 bin 618 ile Muğla'da yer alıyor. Muğla'nın ardından 10 bin 508 ile Burdur, 19 bin 798 ile Çanakkale geliyor. Öte yandan nüfusa göre esnaf ve sanatkar sayısının en az olduğu iller ise 4 bin 48 ile Şırnak, 5 bin 535 ile Batman, 17 bin 717 ile Diyarbakır olarak kayıtlarımıza geçti. Bunların yanı sıra kadın esnaf sayımızda da sevindirici bir artış var. Kadın esnaf ve sanatkar sayısı ise bir önceki aya göre 488 artışla 278 bin 443 oldu ve toplam esnaf ve sanatkar içindeki oranı 16,09 olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı. - ANKARA