HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yetki belgesi olmayana etil alkol satılmamalı"

Etil alkole internet ve sosyal medya üzerinden ulaşımın bu kadar kolay olmaması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Etil alkol üretim ve ithalatı 2013 ile 2019 yılları arasında tam üç katına çıktı.

TESK Genel Başkanı Palandöken:
18.06.2020 09:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:24

Etil alkole internet ve sosyal medya üzerinden ulaşımın bu kadar kolay olmaması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Etil alkol üretim ve ithalatı 2013 ile 2019 yılları arasında tam üç katına çıktı. İnternetten ve sosyal medyadan yaş aralığı fark etmeksizin kolayca alınabilen etil alkol ile özellikle bu dönemlerde dezenfektan yapımı maksatlı alınarak sahte içki yapılıyor. Bu duruma müdahale edilerek tedbir ve denetimler artırılmalı" dedi.

Yetki belgesi olmayanların etil alkole ulaşamaması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Alkollü içkilerin vergi zamlarının ve dolayısıyla fiyatlarının da artması evde alkollü içki yapımının da artmasına neden oldu. Öyle ki etil alkolün üretim ve ithalatı 2013 yılında 3,1 milyon litre iken, bu sayı geçtiğimiz yıl 9,5 milyon litreye çıkarak üç kat arttı. İnternetten ve çeşitli sosyal medya uygulamalarından, yaş ve litre sınırlaması olmaksızın kolaylıkla temin edilebilen etil alkol şimdilerde ise dezenfektan yapımı nedeniyle de talep ediliyor" diye konuştu.

"2,5 milyar vergi kaybı var"

Etil alkolün bu kadar kolaylıkla temin edilebilir olmaması gerektiğinin altını özenle çizen Palandöken, "Dezenfektan veya alkollü içki yapımı vatandaşların sağlığı açısından tehdit oluştururken, aynı zamanda devletimize de 2,5 milyar lira gibi büyük meblağlarda vergi kaybına neden oluyor. Denetimlerin sıklaştırılarak, yetki belgesi olmayanların etil alkole ulaşması yasaklanmalı. Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik güncellenerek, 'etil alkolün piyasaya arzı' maddesine 'üretim ruhsatına sahip tesisler' ibaresi ve cezalarla ilgili maddeye ise ağır yaptırımlar içeren cümleler eklenmeli" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Kredi kartı olanlar dikkat! Seyahat ve konaklama harcamalarında taksit sayısı artırıldı Ekonomi
Kredi kartı olanlar dikkat! Seyahat ve konaklama harcamalarında taksit sayısı artırıldı
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu Ekonomi
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Ekonomi
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu Ekonomi
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak Ekonomi
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Dolar 6,85'ten işlem görüyor
Dolar 6,85'ten işlem görüyor
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Halife Hafter Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Şener Şen Bülent Ersoy Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ateş Ankara Trabzonspor Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yetki belgesi olmayana etil alkol satılmamalı" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 09:25:43. #1.15#
title