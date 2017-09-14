TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yerel Ekonomi Coğrafi İşaretler ile Güçlenir"

Yerel ekonominin güçlenmesini ve ülkeye ait ürünlerin dünya çapında markalaşmasını sağlayan coğrafi işaretlerin önemine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hem yerel ekonomiyi kalkındırmak hem de dünya çapında markalaşmanın getirilerinden faydalanmak adına coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artırmalıyız. Coğrafi işaret ile tescillenmiş ürün eşdeğerine kıyasla iki kat pahalıya satılıyor" dedi.



Türkiye'ye has ürünlerin başka ülkeler tarafından sahiplenilmesinin önüne geçmek için coğrafi işaretin önemini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kendi ülkemizin yöresine ait ürünlerin başka ülkeler tarafından sahiplenilmesine neden izin verelim? Kars kaşarı, Gaziantep baklavası, Afyon sucuğu gibi markalaşan ürünlere daha birçok yöresel lezzet eklenmeli. Bu durum aynı zamanda kırsaldaki göçü azaltarak yerel ekonomilerin güçlenmesini sağlar. Ülkemizin geniş lezzet yelpazesi, o yörenin tanınması amacı güdülerek değerlendirilmeli" dedi.



"Coğrafi işaretli ürün eş değerinden iki kat pahalıya satılıyor"



Markalaşmanın önemini vurgulayan Palandöken, "Coğrafi işaret alarak marka haline gelen ürünler hem üretici gelirine hem kırsal turizme katkı sağlar. Ürün duyuldukça ve yaygınlaştıkça o bölgenin ziyaretçi sayısı da artar. Bölgenin doğal kaynak gibi güçlü yönleri keşfedilip değerlendirilebilir. Bunların yanı sıra isim hakkını almış o özel ürün eş değerine kıyasla iki katı civarında daha pahalıya satılıyor. Milli kalkınmaya çok büyük katkı sağlayacak bu gelirler yabana atılmamalı. Yerelin özel ürünlerinin markalaşması demek katma değerinin artması demek. Bu konuda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız teşvik ve desteklerini artırmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA