TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yeniden Rekabetçi Ortam Oluşturulmalı"

AVM'lerin ve zincir marketlerin fiyat oyunları ile vatandaşa, esnafa ve ekonomiye zarar verdiklerini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçtiğimiz yıl yaşanan ekonomik dalgalanmayı sebep göstererek özellikle sebze-meyve başta olmak üzere fiyatları fahiş artıran AVM ve zincir marketler hem vatandaşın cebine, hem esnafın ekmeğine hem de ekonomiye zarar veriyor. Esnaf AVM ve zincir marketlere karşı korunmalı. Eğer küçük esnaf korunur ve haksız rekabetin önüne geçilirse küçük esnafın iş yeri kapatmasının önüne geçilir. İşletmelerin ayakta kalması ile istihdama da destek verilmiş olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlerdeki fiyatlara ilişkin 'hesabını soracağız' açıklamasını desteklediklerini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zincir marketler ve AVM'lerdeki mağazalar türlü fiyat oyunları yaparak, normalin çok üzerinde fiyat artışı ve kuralsız açılışları ile hem esnafa hem vatandaşın cebine zarar veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Marketlerde eğer kalkıp benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorarız' açıklamasını destekliyoruz. Geçtiğimiz yılki ekonomik daralmayı bahane göstererek zincir marketlerde özellikle gıda ürünlerinde, AVM'lerde ise türlü konfeksiyon, ayakkabı, beyaz eşya ve yiyecek içecek ürünlerinde maliyetin kat ve kat üzerinde yüksek fiyatlar yansıtılıyor. Zaten kuralsız açılışları esnafın ekmeğini böldüğü gibi bu fiyat istikrarsızlığı da vatandaşı ve enflasyonu olumsuz etkiliyor. Bu fiyat istikrarsızlığı ve kuralsızlıklara artık son verilmeli. Çünkü kuralsız çoğalan her zincir market küçük esnafın iş yerini kapatmasına sebep olur. Bu da yeni işsizlik ve beraberinde sosyal patlamayı getiriyor ve rekabeti ortadan kaldırıyor" diye konuştu.

"Esnaf korunursa fiyatlar dengelenir"

Küçük esnaf ve sanatkarın ekonominin barometrisi olduğunu ve piyasada fiyatları dengeleyen ve rekabet ortamı oluşturan küçük esnafın olduğunu anlatan Palandöken, "Son dönemde kuralsız açılışlar ile birlikte bir sokakta aynı zincir markete ait 2-3 tane iş yeri açılarak ülke genelinde bir kişiye ait binlerce sayıya ulaşılmış durumda. Bugün ülke genelinde 2-3 kişiye ait 31 bin zincir market bulunmaktadır. Bu marketler 67 sektörün işini yapmaktadır. Bu da 67 sektörde küçük esnafın yok olması, iş yeri kapatmasıdır. Bunların önüne geçmek için zor durumda olan ve krediyi ihtiyacı olan esnaf kara liste yüzünden krediye ulaşamıyor. Etkin bir sicil affı getirilerek esnaf bankaların inisiyatifinden kurtarılmalıdır. Esnaf ekonominin yapı taşıdır. Esnafın korunması ekonominin korunmasıdır. Küçüğü olmayanın büyüğü olmaz. Yıllardır bunu söylüyoruz. Kural konulmaz ise tekelleşme daha çok artar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA