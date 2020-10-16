TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yapılandırma çalışmaları esnafımızı umutlandırdı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yapılandırma çalışmaları esnafımızı umutlandırdı"

16.10.2020 17:03 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:03
TESK Genel Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi ve prim borcu yapılandırmasının önemine işaret ederek, "Yapılandırma çalışmaları esnafımızı umutlandırdı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi ve prim borcu yapılandırmasının önemine işaret ederek, "Yapılandırma çalışmaları esnafımızı umutlandırdı. Uzun zamandandır böyle bir çalışmanın yapılmasını bekliyorduk." ifadesini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, hükümet tarafından yapılan vergi ve prim borcu yapılandırması çalışmalarının son derece önemli ve yerinde bir karar olduğuna dikkati çekti.

Yapılandırma çalışmalarının esnafı umutlandırdığının altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır böyle bir çalışmanın yapılmasını bekliyorduk. Bu yapılandırmayla hem devletimiz hem de esnafımız kazançlı çıkacak. Devlet alacağını tahsil edecek, esnafımız ise sıkıntıya girmeden borcunu ödeyecek. Daha önceki yapılandırmadan Hazinenin kasasına 70 milyar liranın üzerinde para girmişti. Esnafımız da devletimizde bu yapılandırmadan kazançlı çıkmıştı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Engin Yıldırım Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Hazal Kaya Erdem Tepegöz Merve Boluğur
Spor Ozan Kabak Erol Bulut Malcolm Thomas Garry Rodrigues Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Ekim Türk İzmir Alman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yapılandırma çalışmaları esnafımızı umutlandırdı" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 17:07:37. #1.14#
title