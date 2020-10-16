TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yapılandırma çalışmaları esnafımızı umutlandırdı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yapılandırma çalışmaları esnafımızı umutlandırdı"

16.10.2020 16:41 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:45
TESK Genel Başkanı Palandöken:

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması için çalışma başlattıklarını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması için çalışma başlattıklarını açıkladı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken açıklamadan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Hükümet tarafından vergi ve prim borcu yapılandırması çalışmalarının son derece önemli ve yerinde bir karar olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yapılandırma çalışmaları esnafımızı umutlandırdı. Uzun zamandan beri böyle bir çalışmanın yapılmasını bekliyorduk. Bu yapılandırma ile hem devletimiz hem de esnafımız kazançlı çıkacak. Devlet alacağını tahsil edecek, esnafımız ise sıkıntıya girmeden borcunu ödeyecek. Daha önceki yapılandırmadan Hazinenin kasasına 70 milyar liranın üzerinde para girmişti. Esnafımız da devletimizde bu yapılandırmadan kazançlı çıkmıştı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Donald Trump Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Garry Rodrigues
Daha Fazla Ekim Türk İzmir Alman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yapılandırma çalışmaları esnafımızı umutlandırdı" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 17:08:50. #1.14#
title