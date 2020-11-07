TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ustalık belgesi olmayana anahtar teslim etmeyin"
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ustalık belgesi olmayana anahtar teslim etmeyin"

07.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 07.11.2020 01:05
TESK Genel Başkanı Palandöken:

Oda kaydı olmadan ikinci bir iş olarak anahtarcılık ve çilingirlik yapanların güvenlik zafiyetlerine neden olabileceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşlarımız ev ve iş yerlerinin kilit değişiminde ve anahtar çoğaltma işlemlerinde mutlaka oda kaydı olan, ustalık...

Oda kaydı olmadan ikinci bir iş olarak anahtarcılık ve çilingirlik yapanların güvenlik zafiyetlerine neden olabileceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşlarımız ev ve iş yerlerinin kilit değişiminde ve anahtar çoğaltma işlemlerinde mutlaka oda kaydı olan, ustalık belgesi bulunan ve işini layıkıyla yapan anahtarcı esnafını tercih etmeli. Özellikle internet üzerinden ulaştıkları, mobil çalışarak kilit değiştirenlere ya da ek iş olarak anahtarcılık yapanlara itibar edilmemeli. Öte yandan ek faaliyet olarak kayıt dışı anahtarcılık ve çilingirlik yapanlara yönelik denetimler artırılmalı. Herkes bildiği işi yapmalı" dedi.

İşin ehli olmayan kişiler tarafından yapılan çilingirlik hizmetlerinin meslek erbabının en büyük sorunu olduğunu dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mesleğini zanaat olarak gören, Ahilik kültürünü benimsemiş, güvenilir ve iyi ahlak sahibi olan çilingir ve anahtarcı esnafının mesleği taklit edildiğinde maalesef birçok güvenlik zafiyeti doğuyor. Oda kaydı olmadan, işinin ehli olmayan kişiler tarafından anahtar çoğaltılması, hatta çilingirlik hizmeti verilmesi meslek erbabının itibarını zedeliyor. Vatandaşlarımız çilingirlik hizmeti alırken işi yapanlara Oda kayıtları ve ustalık belgeleri ile tanıtım kartlarının olup olmadığını mutlaka sormalı. Çilingirlik yapan ustaların aldıkları hologramlı belgeleri işyerlerinde görünür yerlere asılı olmalı" diye konuştu.

"Anahtarcılığın yan gelir kapısı olmasının önüne geçilmeli"

Her önüne gelene anahtar çoğaltma makinesi satılmasının doğru olmadığının altını çizen Palandöken, "Anahtar çoğaltma makineleri bugün internet sitelerinde her önüne gelene satılıyor. Bu makineler mesleği yapanlara zimmetli olarak verilmeli. Ruhsatı olmayan kişilere anahtar çoğaltma makinesi satılmamalı. Büyük bir özen ve titizlik gerektiren anahtarcılığın diğer mesleklerin yanında ilave bir gelir olarak yapılmasının önüne geçilmeli. Buna ilaveten, anahtarcılık mesleğinin teknolojik gelişmelere ve elektronik kilit sistemlerine uyum sağlanarak mesleğin daha da geliştirilmesinin önü açılmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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