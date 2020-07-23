HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Türkiye bayramda esnafına sahip çık"

Pandemi ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda beklediği satışı yapamayan esnaf ve sanatkarların Kurban Bayramı için ümitli olduğunu dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında...

TESK Genel Başkanı Palandöken:
23.07.2020 11:20 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:23

Pandemi ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda beklediği satışı yapamayan esnaf ve sanatkarların Kurban Bayramı için ümitli olduğunu dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında esnafımızın çikolata, şekerleme ve tatlılar başta olmak üzere tüm satışlarında büyük bir düşüş olduğu için beklenen ciro elde edilemedi. Ancak esnafımız önümüzdeki Kurban Bayramı'na umutla bakıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ülke genelinde tüm esnaf ve sanatkarlarımız hazırlıklarını tamamladı. 50 milyar liralık bir ciro beklediğimiz bu bayramda ülke olarak esnafımıza sahip çıkmalıyız" dedi.

Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda çarşı pazar alışverişlerinin artacağını ve piyasanın hareketlenmesini beklediklerini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bayramlar esnafımız için her zaman sevinç kaynağı olmuştur. Ancak geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle esnafımız beklediği satışları elde edemedi. Ürünler vitrinlerde, raflarda ve depolarda kaldı. Normalleşme sürecinin de etkisiyle Kurban Bayramı satışların artmasını ve piyasanın hareketlenmesinden ümitliyiz. Hayvan besicilerimiz kurbanlıkları pazara sürerken bakkaldan manava, fırıncıdan pastacıya, kasaptan kuruyemişçiye, konfeksiyoncudan terziye, berberden kuaförlere kadar tüm esnafımız hummalı bir şekilde çalışarak istenen hijyen şartlarını da yerine getirerek vatandaşların Kurban Bayramı için talebini karşılamaya hazır" diye konuştu.

"Piyasadaki rahatlama esnafın yüzünü güldürecek"

Çarşı pazar alışverişlerinin de artmasının beklendiğini söyleyen Palandöken, "Ülke genelinde milyonlarca aile, çocukları ve kendileri için bayramlık kıyafet, ayakkabı gibi alışverişler yaparken çarşı pazarda özellikle kolonya, çikolata, şeker, tatlı, kuruyemiş gibi ürünlerin satışlarında Ramazan Bayramı'na göre büyük bir artış yaşanması bekleniyor. En önemlisi Ramazan Bayramı'nda pamdemi yasakları nedeniyle memleketlerine gidemeyen çok sayıda vatandaş da kara, hava ve demiryolları aracılığıyla aileleriyle özlem gidermek için hareket edecek. Aile büyüklerine hediyeler alınacak. Kurban Bayramı alışverişleri sayesinde çarşı pazardaki canlılık esnafımızın yüzünü güldürecektir. Zor bir dönemden geçen esnafın yüzünün gülmesi için herkes bölgesinde ve çevresindeki esnafa sahip çıkarak bu bayramda mahallenin bekçisi konumundaki küçük esnafın yüzünü güldürmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Güncel
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti Spor
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm 3. Sayfa
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı Politika
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü 3. Sayfa
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Ekonomi
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Okulların açılmasını bayram süreci belirleyecek
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Okulların açılmasını bayram süreci belirleyecek
Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi
Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak
Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mensur Işık Engin Altay Fatih Sultan Süleyman Soylu
Magazin Cenk Eren Sezen Aksu Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Fatih Terim Selçuk İnan Caner Erkin Burak Yılmaz Aziz Yıldırım
Daha Fazla Muğla Erkek Manisa Beşiktaş
Şu an buradasınız: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Türkiye bayramda esnafına sahip çık" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 11:24:37. #1.14#
title