TESK Genel Başkanı Palandöken: "Türkçe tabela teşvik edilmeli"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son zamanlarda artan yabancı tabela konusunda tavsiyelerde bulundu. TESK Genel Başkanı Palandöken, "Türkçe tabelaya vergi indirimi, yabancı tabelaya ise vergi artışı yapılmalı" dedi.

Cadde ve sokaklardaki yabancı tabelaların kullanımını önlemek için tedbirler alınması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkçe tabela kullanımını özendirmek için tabelada tamamen Türkçe karakter kullananlara vergi indirimi getirilmeli. Öte yandan tabelada yabancı karakter kullananlardan ise daha fazla vergi alınmalı. Bu sayede Türkçe tabela kullanımı özendirilirken çevremiz de yabancı tabelalardan arınır" dedi.

"Vergi indirimi ile Türkçe tabela kullanımı özendirilmeli"

Son günlerde gündemde olan yabancı tabela kullanımının önüne geçmek için tabelalarda tamamen Türkçe karakterli kelime kullananlara vergi indirimi getirilmesini talep eden Palandöken, "Ülkemizin cadde ve sokaklarındaki çok sayıda iş yerinde yerli ürünler üretilip satılmasına rağmen dikkat çekmek amacıyla tabelalarda yabancı kökenli kelimeler kullanılıyor. Yabancı tabelanın kullanıldığı iş yerlerindeki ürünler sanki daha kaliteliymiş gibi bir imaj sergilenmeye çalışılıyor. Bu da yerli ve milli markalarımızı gölgeliyor. Markalaşmanın artmasına katkıda bulunmak için yerli tabela kullanımını özendirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"70 milyon turist hedefine ulaşmak önemli"

Ayrıca turizmdeki 70 milyon turist hedefini yakalayabilmemiz için de Türkçe tabela kullanımının büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Palandöken, "Tüm iş yerlerine Türkçe tabela kullanmaları yönünde çağrıda bulunuyorum. Tüm ticari müesseseler kullandıkları tabelalar için belediyelere her yıl ilan ve reklam vergisi ödüyor. Eğer Türkçe karakterli tabelaları kullananlara tabela vergisinde indirim yapılır, yabancı karakter kullananların ise vergi oranı artırılırsa iş yeri sahipleri tabelalarda yabancı kelime kullanmaktan vazgeçebilir. Vergi indirimi ile Türkçe tabela kullanımını özendirirken, yabancı tabelalara uygulanacak vergi artışı ile de yabancı tabela kullanımı azaltılmalı. Aksi halde turizmde 70 milyon hedefine ulaşamayız. En önemlisi para bırakan ve ülke ekonomimize büyük katkı sağlayan turistleri de kaçırırsak o zaman son pişmanlık fayda etmez" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA