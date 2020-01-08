TESK Genel Başkanı Palandöken: "Temel gıda ürünlerindeki KDV oranı düşürülmeli"

08.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:51

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşların sofrasından eksik etmediği temel gıda ürünlerindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmeli. Özellikle ekonominin zorlu dönemlerinde temel gıda ürünlerindeki KDV oranı düşürülüp maliyetler azaltılırsa fiyatlar da düşer. Böylece vatandaşın alım gücü artar ve enflasyon aşağı yönlü geriler" dedi.



Temel gıda ürünlerindeki KDV oranının düşürülmesiyle özellikle dar gelirli vatandaşların rahat bir nefes alacağını söyleyen TESK Genel Başkanı Palandöken, "Türk mutfağında sofralardan eksik olmayan patates, soğan, domates gibi temel gıda ürünlerindeki KDV oranının düşürülmesi dar gelirli vatandaşlarımız başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini rahatlatır. Temel gıda ürünlerinin fiyatı düştüğünde tüketicilerin yanı sıra üretici konumundaki çiftçiler ve satıcı konumundaki esnafımız da rahat bir nefes alır. Özellikle enflasyonla mücadele ettiğimiz ekonominin zorlu dönemlerinde temel gıda ürünlerindeki KDV oranının düşürülmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Gıdadaki KDV'nin düşürülmesi aynı zamanda enflasyonla mücadeleye de destek olur" diye konuştu.



"Mağduriyetlerin önlenmesi için KDV oranları eşitlenmeli"



Gıda ürünlerindeki toptan ve perakende satışta tek bir KDV oranının uygulanması gerektiğine işaret eden Palandöken, "Gıda ürünlerinin birçoğunda toptan alınırken yüzde 1, perakende satarken yüzde 8 KDV oranı uygulanıyor. Bu uygulama, birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Toptan alımda daha düşük oranda KDV ödeyen perakende satıcısı esnafımız, lokanta, kafeterya gibi yerleri işletenler, üzerlerinde kalan KDV yükünden dolayı hem kayıt dışı satışa yönlendiriliyor hem de KDV iadelerinde birçok sorun yaşıyor. Hem gıda ürünlerinin fiyatlarının ucuzlaması hem de KDV uygulamalarındaki sorunların ortadan kalkması için gıdada tek KDV oranı uygulanmalı. Hem toptan satışta hem de perakende satışta KDV oranı yüzde 1 olmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA