TESK Genel Başkanı Palandöken: "Tedbirler esnafın ayakta kalmasını sağlar"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Tedbirler esnafın ayakta kalmasını sağlar"

25.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:53
TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Tedbirler esnafın ayakta kalmasını sağlar'

Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir zor zamanlar geçiren esnaf ve sanatkarların ayakta kalabilmesi ve kontrollü normalleşmenin sürdürülebilmesi için kurallara her zamankinden daha çok uyulması gerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bir yılı aşkın süredir devam...

Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir zor zamanlar geçiren esnaf ve sanatkarların ayakta kalabilmesi ve kontrollü normalleşmenin sürdürülebilmesi için kurallara her zamankinden daha çok uyulması gerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi nedeniyle işleri durma noktasına gelen esnafımız kontrollü ve yerinde normalleşme süreciyle birlikte tüm tedbirleri alarak sahaya çıktı. Ancak son günlerde ülke genelinde vaka sayılarının hızlı bir şekilde artması esnafımızı ve vatandaşları tedirgin ediyor. HES kodu ile müşteri alan, maske-mesafe ve hijyen kurallarına uyan esnafımız ikinci bir kapanma ile karşı karşıya kalmamak için vatandaşlardan daha fazla duyarlılık bekliyor. Kontrollü normalleşmenin sürdürebilmesi ve piyasada çarkların dönebilmesi için herkes elini taşın altına koymalı" dedi.

İkinci bir kapanmanın gerçekleşmemesi için kurallara uyma noktasında vatandaşa ve esnafa uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ramazan'a sayılı günler kala ilkbahar-yaz sezonuna girmek için piyasanın hareketlenmesini beklediğimiz bu günlerde vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi hepimiz için üzücü. Bir yıldır büyük sıkıntı yaşayan, iş yerleri kapalı olan ve faaliyetleri sınırlandırılan esnafımız kontrollü normalleşme süreci bile birlikte tam rahat nefes alacak derken ikinci bir kapanma ile karşılaşmak istemiyor. Kira, elektrik, su, sosyal güvenlik primleri, vergiler ve kredi borçları biriken esnafımız yeni bir kapanışı kaldıramaz. Zaten olası bir kapanma halinde ticaret can çekişir. Virüsün etkilerini minimum seviyeye indirmek için ve kapanışların önüne geçmek için her zamankinden daha dikkatli davranmak zorundayız" diye konuştu.

"Önce sağlık sonra ekmek parası için tedbirlere sarılalım"

Normalleşme sürecinin gevşeme olarak algılanmaması gerektiğini ifade eden Palandöken, "Kontrollü ve yerinde normalleşme süreci aslında vatandaşlarımızın kendi gayretine göre sonuçlanacak. Yeni uygulama ile her il kendi rengini belirlediği gibi kendi kaderini de belirliyor. Kontrollü ve yerinde normalleşme süreci asla gevşeme olarak algılanmamalı. Düşük ve orta riskli olan illerimiz riskli konuma düşmemek için elinden geleni yapmalı. Önce sağlık, sonra da ekmek parası için vatandaşın, esnafın ve tüm kesimlerin olayın ciddiyetini daha iyi idrak ederek hareket etmesi lazım. Sosyal hayat kontrollü bir şekilde sürdürülebilir. Kimse maskesini çıkarmaz, herkes tedbirlerini alır ve kurallara uyarsa bulaşı azaltmış oluruz. Buradan tüm esnaf camiamızı ve vatandaşlarımızı uyarıyorum. Sevdiklerimizi, ailemizi korumak için, iş yerlerimizde faaliyetleri sürdürebilmek ve ekonomide çarkları döndürebilmek için tedbirlere her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu yokuşu aşarsak belki düzlüğe erişebiliriz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Özhaseki Jülide Sarıeroğlu
Magazin Alişan Binnur Kaya Guy Ritchie Merve Dizdar
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Tedbirler esnafın ayakta kalmasını sağlar" - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 09:54:30. #1.16#
title