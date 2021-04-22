TESK Genel Başkanı Palandöken: "TBMM'nin açılışının 101'inci yıl dönümü kutlu olsun"
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "TBMM'nin açılışının 101'inci yıl dönümü kutlu olsun"

TESK Genel Başkanı Palandöken: 'TBMM'nin açılışının 101'inci yıl dönümü kutlu olsun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm esnaf ve sanatkarımız adına kutluyor, başta Gazi M. Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyete uzanan bu yoldaki tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Palandöken mesajında şunları kaydetti:

"Ulu Önderimizden geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verilen en güzel armağan ve aynı zamanda çocuklara hediye edilen tek bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıl dönümünde tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Onların ülkemize yakışır, adaletli, zeki, sanatsever, çalışkan ve azimli birer yetişkin olmasında tüm görev bizlere düşüyor. Onları güzel ve ahlaklı eğitebilmek, onlara yaşanılabilir bir ülke ve dünya bırakmak da bizlerin elinde. Bunun için de demokrasiye sahip çıkmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizi hep daha ileriye taşımak zorundayız. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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