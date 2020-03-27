TESK Genel Başkanı Palandöken: "Taşımacı esnafımıza vergisiz akaryakıt verilerek bu zor zamanda... Taşımacılık yapan esnafın çalışma kapasitesinin azaldığını, giderlerinin ise aynı oranda arttığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Taşımacı esnafımıza vergisiz akaryakıt verilerek bu zor zamanda desteklenmelidir" açıklamasında bulundu.

Taşımacılık yapan esnafın çalışma kapasitesinin azaldığını, giderlerinin ise aynı oranda arttığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Taşımacı esnafımıza vergisiz akaryakıt verilerek bu zor zamanda desteklenmelidir" açıklamasında bulundu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taşımacılık yapan esnafa ilişkin açıklamalarda bulundu. Korona virüsü (Covid-19) nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olağanüstü bir dönemin yaşandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu zorlu dönemde alınan tedbirler, bu virüsten kurtulabilmek için çok büyük önem arz ediyor. Alınan ve alınacak olan tüm tedbirleri sonuna kadar destekliyoruz. Ancak kamyoncu, yolcu taşıma sayısı yarı yarıya düşürülen taksici, halk otobüsü, şehirler arası otobüs, dolmuşçu, servis aracı gibi taşımacı esnafımızın da bu dönemde desteklenmesi, virüsle mücadele için son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Yeni tip korona virüsü ile mücadelede toplu taşıma esnafının çok sayıda tedbir aldığının altını çizen Palandöken, "Toplu taşıma sektöründeki tüm esnafımız araçlarını düzenli olarak dezenfekte ediyor. Bulabilen esnafımız mutlaka maskelerini ve eldivenlerini takıyor. Esnafımız kendi imkanlarıyla virüsün bulaşma hızını önleyebilmek için azami çaba içerisinde. Taşımacı esnafımızın bu dönemde çalışma kapasitesi 10'da bire düşerken yolcu taşıma sayısı zorunlu olarak genelge ile yarı yarıya düşürüldü. Taşımacı esnafımızın giderlerinde de aynı oranda artış olduğu için mali yönden çok sayıda sorunla karşı karşıyalar. Virüsle mücadelede başarı elde edebilmek için bu sorunların da göz ardı edilmemesinde, taşımacı esnafının desteklenmesinde fayda var. Bunun için taşımacı esnafımıza vergisiz akaryakıt verilerek bu zor zamanda desteklenmelidir" açıklamasını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA