TESK Genel Başkanı Palandöken: "Tarlada kalan ürünler, kurutulup ihraç edilmeli"
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Tarlada kalan ürünler, kurutulup ihraç edilmeli"

Türkiye'de sebze ve meyvenin en az dörtte birinin tüketilemeden çöpe gittiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Üreticilerin alın terinin ve milli servetimizin boşa gitmemesi için sebze ve meyvelerin tarlada telef olmasına müsaade edilmemeli.

TESK Genel Başkanı Palandöken:
23.08.2020 10:32 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:36

Türkiye'de sebze ve meyvenin en az dörtte birinin tüketilemeden çöpe gittiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Üreticilerin alın terinin ve milli servetimizin boşa gitmemesi için sebze ve meyvelerin tarlada telef olmasına müsaade edilmemeli. Sebze ve meyve ihracatında yeni yöntemler geliştirilmeli. Tarlada kalan ürünler, kurutulup ihraç edilmeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, özellikle pandemi sürecinde meyve ve sebze konusunda israftan kaçınarak bu tür gıdaların kurutulmasını teklif etti. Bakanlıklar aracılığı ile kurutma tesislerinin kurulmasını ve bu ürünlerin buralarda kurutularak yurt dışına kuru gıdalar olarak ihraç edilmesini belirtti.

"Sebze ve meyveler kurutularak çürümekten kurtarılmalı"

Çiftçilerin alın terinin boşa gitmemesi için tarlada kalan sebze ve meyvelerin yeni yöntemler geliştirilerek ihraç edilmesinin önemine değinen Palandöken, "Ülkemizde 2019 yılında 119,2 milyon ton olan temel tarım üretiminin 10,7 milyon tonu sofraya ulaşmadan kaybedildi. Bu kayıplar üreticimiz, esnafımız ve vatandaşlarımız açısından oldukça üzücüdür. Üreticilerimizin dişiyle tırnağıyla çalışarak ürettiği sebze ve meyvelerin daha sofralara ulaşmadan tarlada zayi olması hem milli servetimizin hem de çiftçilerimizin alın terinin boşa gitmesi demek. İklimsel çeşitliliği ve verimli toprakları sayesinde her türlü sebze ve meyvenin yetiştirildiği ülkemizde domates, biber, patlıcan, bamya, kabak, fasulye, kayısı, üzüm, dut, erik gibi çok sayıda sebze ve meyve yaz güneşinde kurtularak uygun koşullarda saklanıp tarlada çürümekten kurtarılmalı. Bu yılın ilk 6 ayında 271 bin ton olan kuru meyve ihracatı daha da artırılmalıdır" diye konuştu.

"Domateslerin tarlada kalması üretici ve esnaf açısından üzücü"

Gıda sanayinin vazgeçilmez ürünü olan domatesin tarlada kaldığı yönündeki haberlerin üzücü olduğunu dile getiren Palandöken, "Ülkemizde en çok üretilip tüketilen tarım ürünlerinin başında gelen domatesin bu yıl tarlada kaldığı yönündeki haberler tüm kesimler açısından olumsuz bir durum. Sofralarda ve gıda sanayisinde en yoğun olarak kullanılan domatesin de kurutularak ihraç edilmesi domatesi daha cazip hale getirerek ihracat gelirlerimizin artmasına katkı sağlar. Nitekim korona virüs salgınıyla birlikte bağışıklığı kuvvetlendirmek için sağlıklı beslenmenin önemi daha da arttı. Sebze tarımında ilk sırada yer alan domates de sofralık, dondurulmuş, konserve, salça, sos, içecek, ketçap, turşu vb. gibi pek çok şekilde tüketime uygun. Bunlara ilaveten yaz döneminde güneşten yararlanarak domateslerin kurutulması, kışın D vitamini başta olmak çok sayıda vitaminin vücuda alınması ve bağışıklığın kuvvetlendirilmesine yardımcı olur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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