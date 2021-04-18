TESK Genel Başkanı Palandöken ramazan fırsatçılarına karşı vatandaşları uyardı Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ramazan fırsatçılarına karşı vatandaşları uyararak, bu dönemde alışverişlerde güvenilir mahalle esnafının tercih edilmesini istedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ramazan fırsatçılarına karşı vatandaşları uyararak, bu dönemde alışverişlerde güvenilir mahalle esnafının tercih edilmesini istedi.

Palandöken yazılı açıklamasında, her yıl olduğu gibi ramazan fırsatçılarının iş başında olduğunu belirtti.

Ramazanda artan gıda alışverişlerinin, fırsatçıları iştahlandırdığına dikkati çeken Palandöken, "Bu dönemde yol kenarlarında araç arkalarında, köy ürünü diyerek pazarlanan birçok ürünün içinde ne olduğu belli değil. Ağzımız tatlansın diye yediğimiz gıdaların, ağzımızın tadını kaçırmaması için alışverişlerde güvenilir mahalle esnafı tercih edilmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, ramazan kolilerine tarihi geçmiş ya da bozulmuş ürünleri koyarak piyasanın altında satan yerler olduğunu ileri sürerek, insan sağlığını hiçe sayan bu fırsatçılara karşı dikkatli olunmasını istedi. Palandöken, şunları kaydetti:

"Ramazanda fırsatçılar yoğun talep gören ürünlerde aşırı fiyat artışına gidiyor. Ramazan öncesinde 3 liraya satılan bir gıda ürünü sırf ramazan ayı dolayısıyla anında 5 liraya çıkarılıyor. Vatandaşlarımız bu dönemde haksız fiyat artışlarına karşı gözünü açık tutmalı. Gerektiğinde fahiş fiyatlarla ilgili şikayetler Ticaret Bakanlığının ALO 175 hattına bildirilmeli. Fiyat araştırması yapılmalı, ürünlerin etiketi ve içindekiler iyi okumalı. Bunun yanı sıra alışveriş yapılacak yerler de özenle seçilmeli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur