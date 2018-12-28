TESK Genel Başkanı Palandöken: "Poşetler 1 Ocak'tan İtibaren 25 Kuruş"

Plastik torbaların 1 Ocak'tan itibaren 25 kuruş olacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çevre kirliliğini önlemek amacıyla satış noktalarındaki plastik poşetler tüketicilere 1 Ocak 2019'dan itibaren 25 kuruş karşılığında verilecek. Ancak 1 Ocak 2019 tarihine 1 hafta kala zincir marketler müşterilere poşet vermiyor. Ücretli de satış yapmıyorlar. İnsanları zor durumda bırakmak kimsenin hakkı değil. Yasa poşet bulundurulmayacak demiyor. Poşetler ücretli olacak diyor. Bu arada kalınlığı 15 mikronun altında olan, gıdanın doğrudan temas ettiği ve hijyen için ihtiyaç duyulan birincil ambalaj poşetleri ücretsiz verilmeye devam edecek. Örneğin ekmek dolabının ve manavın 15 mikron altındaki rulo poşetleri ücretsiz olacak" dedi.

Yılbaşından sonra hayata geçirilecek yeni naylon poşet uygulaması ile çevre duyarlılığının artacağına işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çevreyi plastik atıklardan kurtarmak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ortam bırakmak için yılbaşından itibaren Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Marketlerde ve mağazalarda her birimizin üçer beşer tane aldığı ve çoğu zaman gereksiz yere kullandığımız naylon poşetler artık 25 kuruş karşılığında satılacak. Atık Yönetmeliği kapmasında hayata geçirilecek olan uygulama, Avrupa'daki gibi bir çevre duyarlılığı oluşturmayı hedefliyor. Bu uygulama kapsamında taşıma amacıyla kullanılacak olan tüm poşetler sadece kalınlık ölçütü ile boyutuna bakılmaksızın ücretli satılacak. Yalnızca 15 mikronun altında olan ve ürünün ambalajı niteliğindeki poşetler ücretsiz olacak. Çünkü bu poşetlerin doğada kaybolma süresi diğerlerine göre daha kısa" şeklinde konuştu.

"Çevre duyarlılığı bir gelişmişlik göstergesidir"

Plastik poşetlerin yalnızca yüzde 1'inin geri dönüştürülebildiğini ve doğaya atılan plastik poşetlerin bin yıl boyunca yok olmadığını hatırlatan Palandöken, "Yılbaşından sonra naylon poşet uygulaması ülke genelinde hayata geçirilmeye başlanınca vatandaşlarımızın bir kısmı uygulamanın amacını anlamayıp poşeti parayla almaya itiraz edebilir. Başlangıçta işletmeler ile müşteriler arasında bazı yanlış anlaşılmaların yaşanması doğal. Ancak kısa bir süre içinde uygulamanın amacının anlaşılıp bu konudaki duyarlılığın artmasını bekliyoruz. Burada amaç poşeti paralı satmak değil, sağlığımız ve çevremiz için naylon poşeti caydırıcı hale getirmektir. Naylon poşetlerin yasaklanacağı veya üretiminin tamamen durdurulacağı yönündeki bilgiler yanlıştır. Vatandaşlarımız naylon poşet kullanımında ısrarcı olmak yerine eskiden olduğu gibi bez torba ve file taşıyarak alışverişlerini daha rahat yapabilirler. Avrupa'da olduğu gibi bez torba ve file kültürü bizim ülkemize de kısa süre içinde yeniden yerleşmeli. Çevreyi korumak yalnızca bir davranış değil aynı zamanda gelişmişlik göstergesidir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA