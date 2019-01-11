TESK Genel Başkanı Palandöken: "Pos Cihazı Komisyonları Düşürülmeli"

Bankaların POS cihazı komisyon oranlarını haddinden fazla arttırmasıyla esnafı zor duruma soktuğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın yüksek olmayan kar oranlarına bankalar da ortak oluyor. POS cihazı komisyon oranları esnafı fazlasıyla zorluyor. Vade arttıkça oran da artıyor. Bununla birlikte POS cihazlarının yazılımı, bakımı vb. birçok kalemde kesintiler de yapılıyor. Bu oranlara artık bir sınır getirilmeli" dedi.

Esnafın gelirine bankaların yüksek komisyon oranlarıyla ortak olduğuna dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın kirası, stopajı, vergileri, faturaları, çalışanının giderini çıkardığınızda gelirin zaten yüzde 10'u kalıyor, o da bankalara gidiyor. Bazı bankalar POS cihazlarından aldığı komisyon oranını haddinden fazla artırdı. Paranın POS cihazından çekildiği andan itibaren esnafın kasasına girme süresi ne kadar az olursa komisyon oranı o kadar yüksek alınıyor. Taksit sayısı arttıkça da bu oran yükseliyor. Merkez Bankasının belirlediği kredi kartı işlemlerinde azami faiz oranı Türk Lirası için yüzde 2,02 olmasına rağmen bankaların pos işlemlerinden aldığı oran yüzde 4'e kadar çıkıyor. Bu oran esnafın cirosuna ve taahhüt süresine göre ve bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Bazı bankalarda komisyon oranı ikinci taksitte yüzde 3,40, dokuzuncu taksitte yüzde 15,30'a kadar komisyon alıyor. Bu tamamen fırsatçılıktır, esnafın gelirine ortak olmaktır" diye konuştu.

"Bankalar esnafın omzuna yük olmaktan vazgeçmeli"

Komisyon oranlarının çift haneli rakamlarda alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Palandöken, "POS cihazı komisyon oranlarının çift haneli rakamlarda alınması kabul edilemez. Esnaf bu gidişat devam ederse cihazları kaldırıp sadece nakit çalışmak zorunda kalacak, bu da özellikle küçük esnafın ayakta kalması için asla yeterli olmaz. Çünkü esnaf bu daralmasını fiyatlarına yansıtırsa vatandaş da bu durumdan olumsuz etkilenmiş olur. Kredi kartı veya banka kartı kullanımı her geçen yıl artıyor. Vatandaş kart kullanamayacağı yerden alışveriş yapmaktan vazgeçer. Dolayısıyla esnaf da, vatandaş da olumsuz etkilenecektir. Bununla birlikte akaryakıt şirketleri de bankaların komisyon oranlarından şikayetçi. Bu oranlar bu şekilde devam ederse o komisyon oranını kart ile yapılan akaryakıt alışverişlerine yansıtmayı düşünüyorlar. Dolayısıyla bu da doğrudan kart kullanan esnafımızı da, vatandaşımızı da mağdur edecek. Bankalar bu oranlarla esnafın ve vatandaşın omzuna yük olmaktan vazgeçmeli" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA