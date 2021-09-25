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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Perakende yasası bir an önce güncellenmeli"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Perakende sektörüne yönelik düzenlememelerin bir an evvel hayata geçmesi gerektiğinin belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "TBMM'ye sunulan kuralsız açılışların önüne geçilmesi için perakende sektörünü düzenleyen yasa zaman...

Perakende sektörüne yönelik düzenlememelerin bir an evvel hayata geçmesi gerektiğinin belirten Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "TBMM'ye sunulan kuralsız açılışların önüne geçilmesi için perakende sektörünü düzenleyen yasa zaman kaybedilmeden çıkarılmalı" dedi.

Esnaf ve sanatkarın normalleşme sürecinde kendini toparlamaya çalıştığını fakat en önemli sorunun halen Perakende Yasası'nın güncellenmesi olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi sebebiyle zor günler geçiren ve artık normalleşme sürecinin hızlandığı bu önemde işlerini toparlamaya devam eden esnafımızın en önemli sorunu halen zincir marketler. TBMM'ye sunulan kuralsız açılışların önüne geçilmesi için perakende sektörünü düzenleyen yasa zaman kaybedilmeden çıkarılmalı. Yüksek fiyat artışları ile piyasalarda dengeleri bozan zincir marketlere kural getirilmesi enflasyonun da düşmesi için öncelikli adım olacaktır. Haksız rekabetin neden olduğu bu düzen, üretici perişan ederken esnafı yok ediyor. Vatandaşın alım gücünü düşürürken, Kobilerin üretimini engelliyor" ifadelerini kullandı.

"Kuralsızlıklar esnafımızın gelişmesini olumsuz etkiliyor"

Perakende Yasasının bir an önce güncellenerek esnafın korunması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız rekabet unsuru olmasıyla ekonominin de dengeleyicisi. Esnafın canlanması ekonominin canlanması demek. Dolayısıyla esnafın azalması ya da bitmesi ekonominin de sermayenin de tehlikeye girmesi demektir. Ticari hayatta yaşanan kuralsızlıklar esnafımızın gelişmesini olumsuz etkiliyor. Esnafımız kazancını normale döndürmek için çalışmaya devam ediyor fakat aynı sokağa açılan aynı sektördeki esnafın birbirine zarar vermesi gibi, on binlerce şubede yüzlerce esnafın işini tek dükkanda yapan zincir marketlerin haftanın her günü açık olması gibi kuralsızlıklara artık son verilmeli" diye konuştu.

"Piyasa dengelerini bozan düzen enflasyonu da etkiliyor"

Enflasyon rakamlarında tekelci fiyatların doğrudan etkisi olduğunu vurgulayan Palandöken, "Enflasyonun düşmemesinin sebebi tekelci fiyat uygulamasına karşı Kobilerin, esnafın rekabet edememesinden kaynaklanıyor. Fiyatların düşmesi rekabet ile olur. Yoksa enflasyonda makas daha fazla açılır. Esnafın olması, pazarların rekabet edebilmesi vatandaşın cebine de faydalı. Esnafımız sermayenin değil haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını istiyor. Bu nedenle esnafımızın normale daha hızlı dönmesi için Perakende Yasası acil olarak güncellenmeli" değerlendirmesinde bulundu.

TESK Genel Başkanı Palandöken: Perakende yasası bir an önce güncellenmeli

TESK Genel Başkanı Palandöken: Perakende yasası bir an önce güncellenmeli

TESK Genel Başkanı Palandöken: Perakende yasası bir an önce güncellenmeli

TESK Genel Başkanı Palandöken:
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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