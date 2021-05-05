TESK Genel Başkanı Palandöken: "Pazarcı esnafımız hep zaman açık olmalı"
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Pazarcı esnafımız hep zaman açık olmalı"

TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Pazarcı esnafımız hep zaman açık olmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ANKARA (İHA) – Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Semt pazarlarının tam kapanma boyunca her zaman gününde açık olmasını talep ediyoruz" dedi.

ANKARA (İHA) – Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Semt pazarlarının tam kapanma boyunca her zaman gününde açık olmasını talep ediyoruz" dedi.

Pazarcı esnafının 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açık kalmasını olumlu bulan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pazarcı esnafımızın tam kapanma döneminde cumartesi günlerinde açık olacağı kararı hem ürünlerin zayi olmaması hem de vatandaşın doğrudan taze meyve ve sebzeye daha ucuza ulaşması açısından çok sevindirici. Bununla birlikte tüm semt pazarlarının kontrollü olarak her zaman gününde açık olması, hem vatandaşın hem de pazarcı esnafımızın en önemli isteği" açıklamasında bulundu.

8 Mayıs ve 15 Mayıs'ta pazar alanlarının açık olmasının esnafı sevindirdiğini bildiren Palandöken, "Üreticideki ürünler ziyan olmayacak, vatandaşımız direkt köylülerin ve üreticilerin ürünlerine ulaşabilecek. Böylelikle marketlere alternatif olacağı için fiyatlar da aşağı inebilecek. Çok sevindirici bulduğumuz bu karara ek olarak, semt pazarlarının tam kapanma boyunca her zaman gününde açık olmasını da talep ediyoruz. Çünkü pazarcı esnafımız yalnızca bir pazara gitmiyor, birden fazla bölgeye gidiyor. Dolayısıyla aynı anda birden fazla yerde olma ihtimali yok. Yine elde kalan ürünün çöpe gitmemesi için haftada bir günlük satış günü yeterli değil. Denetimlerin sürdürülerek tüm semt pazarlarının açık kalmaları sağlanmalı. Üreticinin de, pazarcı esnafının da vatandaşımızın da beklentileri bu yönde. Bununla birlikte pazarcı esnafının sattığı ürünlerin bir gün sonraya kalma ihtimali çok yüksek olduğu için satış süresi uzun tutulmalı. Açılış saatleri sabah 05.00 ile akşam saat 19.00 a kadar açık olması sağlanmalı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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