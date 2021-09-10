TESK Genel Başkanı Palandöken, "Pandemi sürecinde devletimizi yanımızda hissettik"
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TESK Genel Başkanı Palandöken, "Pandemi sürecinde devletimizi yanımızda hissettik"

TESK Genel Başkanı Palandöken, 'Pandemi sürecinde devletimizi yanımızda hissettik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi döneminde ekonomik olarak devletimizin verdiği katkılar az değildi, belki parasal olarak sıkıntılarımızı giderecek miktar değildi ama devletimizi yanımızda hissettik" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi döneminde ekonomik olarak devletimizin verdiği katkılar az değildi, belki parasal olarak sıkıntılarımızı giderecek miktar değildi ama devletimizi yanımızda hissettik" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Yozgat'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Latif Altın ve oda başkanlarıyla bir araya geldi. TESK Genel Başkanı Palandöken, Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde düzenlenen toplantıda oda başkanlarının sorunlarını dinledi.

"Pandemi süreci iyi yönetildi"

Pandemi döneminde yaklaşık 15 aydır birçok esnafın iş yerinin kısmen kapalı olduğuna değinen Palandöken, "Yaklaşık 15 aydır birçok iş yeri kapalı veya kısmen kapalıydı. Esnafın ekonomik yapısı da zordu. Elimizden geldiği kadar imkanlar dahilinde odaların, birliklerin, federasyonların desteklenmesine özen gösterildi. Ekonomik olarak devletin vermiş olduğu katkılar da az değildi. Belki parasal olarak sıkıntımızı giderecek miktar değildi ama devleti yanımızda hissettik. Devlet bizim içinde bulunduğumuz sıkıntıları biliyordu. Bununla ilgili birçok çalışmalar yaptı, verdi, ama tabi yeterli mi yeterli değildi. Türkiye'de 2,5 milyona yakın iş yeri var, 2 milyon esnaf var, birden çok meslek yapan insanlar var. Yapılan destekler bizim için çok az da olsa ama devlet ile birlikte bu pandemi süreci iyi yönetildi" dedi.

"Esnafımız online sistemle çalışma hayatını düzene sokmalı"

Pandemi sürecinde internet üzerinden alışverişlerin yapıldığını söyleyen Palandöken, "Artık esnafın da online sistemle çalışma hayatını düzenlemeye girmesi gerekiyor. İnternet üzerindeki satış normal satışların yüzde 30'unu buldu. O da çok büyük rakam. Esnaf bu teknolojik yapıyla geleneksel yapısından elektronik satışa dönmesi hayli zaman alacak. Onun için oda başkanlarımıza hem de birlik başkanlarımızla, federasyon ve konfederasyon olarak yeni bir düzenlemeye elektronik sistemdeki çalışma modelini geliştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Aşısız esnafımız kalmasın"

Aşısız esnafın kalmaması gerektiğine de işaret eden Palandöken, "Şehir efsanelerine inanılmasın, 'biz çok güzel afişler yaptırdık, biz aşımızı olduk ya siz' diyoruz. Bu aşı karşıtı bazı kesimler kızıyorlar ama başka yapacağımız bir şey yok. Aşı yaptırmak çok önemli" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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