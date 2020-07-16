TESK Genel Başkanı Palandöken: "Pandemi sürecinde kurban kesimine dikkat" Bu yıl korona virüs gölgesinde geçecek olan Kurban Bayramı'nın çok daha hijyenik şartlarda gerçekleşmesi gerektiğine işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi nedeniyle bu yıl kurban kesimleri birtakım hijyenik tedbirle beraber gerçekleşecek.

Bu yıl korona virüs gölgesinde geçecek olan Kurban Bayramı'nın çok daha hijyenik şartlarda gerçekleşmesi gerektiğine işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi nedeniyle bu yıl kurban kesimleri birtakım hijyenik tedbirle beraber gerçekleşecek. Hem havaların sıcak gitmesi hem de korona virüs salgını nedeniyle kurban kesiminde hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla dikkat edilmeli. Kurban kesim alanlarında geçmiş yıllarda yaşanan yığılmaların önüne geçilmeli. Kurban kesimi esnasında sıra beklemek yerine randevulu sistem ile insanların topluluk halinde bir araya gelmelerinin önüne geçilmeli" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesimlerinde bu yıl sosyal mesafe kuralının gözetilmesi ve kurbanların her zamankinden daha hijyenik şartlarda kesilmesi için uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu yıl Kurban Bayramı'nda büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere yaklaşık 3 milyon kurbanlığın kesilmesi bekleniyor. Ancak özellikle büyükşehirlerde modern kurban kesim alanları vatandaşların talebini karşılayamıyor. Nüfusun artmasıyla birlikte kurban kesim alanlarının kapasitesi maalesef ihtiyacın altında kalıyor. Bu yıl korona virüsle mücadele tedbirlerinin gölgesinde geçecek olan Kurban Bayramı'ndaki kurban kesimlerinde modern, hijyenik ve soğuk hava deposuna sahip kurban kesim alanlarına çok daha fazla ihtiyaç var. Vatandaşın talebini karşılayabilecek lavabo, tuvalet, kantin, dinlenme alanları ve bekleme alanları gibi sosyal alanları olan modern ve hijyenik kesim alanlarının sayısı artırılmalı. Bu alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun kurban kesimleri gerçekleştirilmeli" diye konuştu.

"Sadece hisse sahipleri kurban kesim alanlarına girebilmeli"

Kurban kesim alanlarındaki kalabalığın ve yığılmanın önüne geçmek için bazı kurallar uygulanması gerektiğini belirten Palandöken, "Öncelikle bu yıl geçmiş yıllardan farklı bir Kurban Bayramı'nda dini vecibelerimizi yerine getireceğiz. Vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yerine getirebilmesi için modern kurban kesim alanlarında kesilen kurbanlıklar pay edildikten sonra açık havada ve sıcakta bekletilmemeli. En önemlisi de kurban kesim alanlarında yığılmanın önüne geçebilmek için alana sadece hisse sahiplerinin randevu saatine göre ateşleri ölçülerek, maskeli ve sosyal mesafe kuralına göre girmeleri sağlanmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA