TESK Genel Başkanı Palandöken: Ölümlü Her 3 Kazadan 1'i Aşırı Hızdan Kaynaklanıyor

YIL içerisinde en çok kazanın temmuz ve ağustos aylarında meydana geldiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken vatandaşları uyararak, "Kara yolları sene içerisindeki en yoğun dönemi yaşıyor. Son iki yılın kaza verilerine bakıldığında en çok kaza temmuz ve ağustos ayında meydana geldi. Vatandaşlarımız trafikte her zamankinden daha dikkatli olmalı, sıcaklık artışı ile oluşan asfalt erimelerine karşı tedbirli olmalıdır" dedi.



"EN ÇOK KAZA TEMMUZ VE AĞUSTOS AYLARINDA OLUYOR"



Temmuz ve Ağustos aylarının en yüksek kaza verilerine sahip olduğunu hatırlatan Palandöken, "Yazlık bölgelere gidiş-gelişler ile artan yoğunluk maalesef trafik kazalarını beraberinde getiriyor. Trafik kazaları istatistiklerine bakıldığında en çok kaza temmuz ve ağustos aylarında meydana geliyor. 2015'te 39 bin 53, 2016 yılında 39 bin 561 kaza temmuz ve ağustos ayında oldu. Bu sebeple bu aylarda vatandaşlarımız trafik kurallarına her zamankinden daha çok uymalı" diye konuştu.



"YOLA ÇIKMADAN ÖNCE KÖR NOKTALAR ÖĞRENİLMELİ"



Yola çıkmadan kör noktaların öğrenilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Tatil yolları trafik kazaları ile kabusa dönüşüyor. Ölümlü her 3 kazadan 1'i aşırı hızdan kaynaklanıyor. Aracın hızını trafiğin akışına göre ayarlamak, emniyet kemeri kullanmak bu kabusu engeller. Ülke sınırlarımızda henüz iyileştirme aşamasında olan 79 kör nokta var. Kara Yolları Genel Müdürlüğü'nün koordinatları ile birlikte yayınladığı bu noktalar yola çıkılmadan önce öğrenilmeli. Bunların yanı sıra araçların yazlık bakımları da ihmal edilmemeli. Tarım yapılan bölgelerde yola çıkan traktör sahipleri araçlarının ışık donanımlarını sık sık kontrolden geçirmelidir. Yük üzerinde veya traktör kasasında insan taşımamalıdır" dedi.



"EN FAZLA KAZA HAFTA SONLARI MEYDANA GELİYOR"



Trafik kazalarının hafta sonu artış gösterdiğine dikkati çeken Palandöken, "Hafta sonunun gelmesiyle yola çıkan araç sayısında büyük artış gözleniyor. Bu artış ise trafik kazalarına sebep oluyor. En çok kaza cuma, cumartesi ve pazar yaşanırken en az kaza ise salı günleri meydana geliyor. Uzun mesafe yolculuklarında iki saatte bir mutlaka dinlenilmeli. Uykusuz veya öğlen sıcağında yolculuk yapılmamalı. Yol yapım çalışmalarının olduğu bölgeler ise önceden öğrenilmeli" diyerek sözlerini tamamladı.