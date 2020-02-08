TESK Genel Başkanı Palandöken: "Müze ziyaretçi sayısı esnafı da etkiliyor"

08.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:25

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Müze ziyaretçi sayısı esnafı da etkiliyor" dedi.



Müze ziyaretçi sayısının esnafı da etkilediğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Müze ve örenyerleri ziyaretçi sayısının geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 24 artması kültür, turizm ve ekonomi açısından çok olumlu. Ancak birçok yerde yüksek fiyatlar nedeniyle gezilmeyen müze ve örenyerleri mevcut. O bölgelerde müzeye gitmeyen turist bölgeyi de gezmiyor, hem ekonomimiz hem esnafımız kaybediyor. 72 liraya kadar çıkan bazı müze giriş fiyatlarında indirim yapılmalı. Müze giriş fiyatlarının düşmesi hem ziyaretçi sayısını hem esnafımızın müşteri sayısını artırır" dedi.



"Tarihi mirası yerinde görmek ve bilmek herkesin hakkı"



Tarihimize sahip çıkmak kadar önemli bir şey olmadığını belirten Palandöken, "2017'de 20,5 milyon, 2018'de 28,1 milyon kişi müze ve ören yerlerini ziyaret ederken, 2019'da bu sayı 35,4 milyona yükseldi. Hem yer üstünde hem yer altında ülkemizin dört bir yanı insanlık tarihine tanıklık etmiş, yüzyıllardır varlığını sürdüren tarihi miraslar ve eserler ile dolu. Öyle değerli bir coğrafyada yaşıyoruz ki bugün 334'ü devlete bağlı, 269'u özel müze olmak üzere toplamda 603 müze var. Tarihimizi tanımak, bilmek ve görmek geleceğimizi yönlendirmemizde, emin adımlarla ilerlememizde ve bu mirasa sahip çıkmamızda en önemli kriterdir. Dolayısıyla bu güzellikleri ve tarihimizi tüm vatandaşlarımızın yerinde görmesi, gezmesi bilmesi gerekiyor" diye konuştu.



"72 liraya kadar çıkan müze fiyatlarının kimseye faydası yok"



Ancak tarihe ışık tutan müzelere giriş fiyatlarının yüksek rakamlara ulaştığına dikkati çeken Palandöken, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı yani devlete ait 332 müzenin yalnızca 142'sinin girişi ücretsiz. 190 müzenin ise 7 lira ile 72 lira arasında değişen fiyatları var. Gençlerimiz, öğrencilerimiz ve tüm vatandaşlarımız tarihe tanıklık etmeli fakat bu fiyatlarla müze gezmek çok zor. Örneğin Nevşehir Göreme müze girişi 54 TL, Denizli Hierapolis 60 TL, İstanbul Topkapı Sarayı 72 TL, İzmir Efes harabeleri 72 TL, Muğla Su Altı Arkeoloji müzesi 48 lira gibi, asgari ücretin 2 bin 479 lira olduğu hesaba katıldığında yüksek kalan ücretler. Hal böyle olunca vatandaş yani yerli turist de gezemiyor ya da yalnızca birkaç tanesini seçmek zorunda kalıyor. Bunun ne turizme ne de müzenin olduğu çevreye ve ile faydası yok. Turistin gelmediği yerde esnafın kazancı da düşüyor. Tabi ki müzelerin korunması yaşatılması için belirli bir ücret alınmalı fakat fahiş seviyedeki müze giriş ücretleri aşağı çekilmeli" şeklinde söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA