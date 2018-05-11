TESK Genel Başkanı Palandöken: "Merkez Bankası Spekülatörlerin Oyununu Bozdu"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dövizdeki spekülatif hareketlerin Merkez Bankasının müdahalesiyle son bulduğunu belirterek, "Döviz kurlarındaki geçici hareketler ekonomiye zarar veremez. Kur yükselişi Merkez Bankasının müdahalesiyle son buldu. Bununla beraber bankaların faiz indirimleri piyasaları son derece olumlu etkiyecektir" dedi.

Son günlerde döviz piyasalarında görülen geçici spekülatif hareketlerin ekonomiye kalıcı zarar vermesinin mümkün olmadığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her yıl Ramazan ayında iş başı yapan ve gıda fiyatlarında spekülatörlük yapanlar bu yıl gıda fiyatlarında istedikleri oyunları yapamayınca dövizle piyasaları vurmaya çalıştılar. Ancak Merkez Bankasının zamanında ve yerinde müdahalesi dövizin ateşini düşürdü. Bankaların faiz indirimleri de ekonomiye tam anlamıyla can suyu olacak. Ekonomi bu dönemden daha da güçlü çıkacaktır. Piyasalarda güçlü bir canlanma bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA