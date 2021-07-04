TESK Genel Başkanı Palandöken kurban kesecekleri "sahte kasap" konusunda uyardı
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TESK Genel Başkanı Palandöken kurban kesecekleri "sahte kasap" konusunda uyardı

TESK Genel Başkanı Palandöken kurban kesecekleri 'sahte kasap' konusunda uyardı
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uyarılarda bulunarak, "Kendisi kesim yapmayacak olanlar kurbanını sahte kasaplara değil kasap esnafımıza teslim etmeli." ifadesini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uyarılarda bulunarak, "Kendisi kesim yapmayacak olanlar kurbanını sahte kasaplara değil kasap esnafımıza teslim etmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon büyükbaş ve 3 milyon küçükbaş hayvanın kurban olarak kesildiğine dikkati çekti.

Kurban derilerinin deri sanayisi açısından önemine işaret eden Palandöken şunları kaydetti:

"Derilerin heba edilmemesi, ekonomiye kazandırılması çok önemli. Aynı zamanda dini açıdan da heba olmaması, israf edilmemesi konusu mühim. Bu derilerin verimli kullanılmasında en önemli nokta bilen birinin kesmesi ve bıçak seçimi. Kurbanını kendisi kesecek vatandaşlarımız kalitesiz, ucuz ya da kör bıçakları asla tercih etmemeli. Kendisi kesim yapmayacak olanlar kurbanını sahte kasaplara değil kasap esnafımıza teslim etmeli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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